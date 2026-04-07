Изрезавший учительницу подросток из Добрянки угрожал убить одноклассницу

По данным источника, ранее подросток уже проявлял агрессию — он угрожал бывшей однокласснице. Однако в учебном заведении такие высказывания воспринимали как «шутки».
Известно, что ученик состоял на учёте в полиции и неоднократно оставался на второй год. Он активно занимался спортом, но испытывал серьёзные трудности в учёбе, из-за чего его даже не допускали к экзаменам по одному из предметов. В день происшествия в школе проходило мероприятие «День здоровья». Утром ученики собирались на общую зарядку во дворе.
Подросток подкараулил своего классного руководителя — 55-летнюю Оксану Б. — на крыльце и нанёс ей несколько ножевых ранений. Сейчас врачи борются за её жизнь.
Происшествие случилось утром 7 апреля. 17-летний ученик атаковал учительницу, нанеся ей несколько ударов ножом. На место срочно направили санитарный борт из Перми с командой врачей разных профилей — специалисты готовы оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что предполагаемый нападавший уже задержан.
