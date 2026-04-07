На школьника из Добрянки завели дело из-за покушения на убийство учительницы

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя местной школы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся данной школы», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Пермскому краю.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз. Следователям предстоит установить все причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления.
Прокуратура города Добрянки также организовала собственную проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На контроль поставлен и ход расследования уголовного дела.
«Прокуратурой города Добрянки организована проверка по факту нападения школьника на педагога у входа в школу», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в утренние часы 7 апреля. 17-летний подросток напал на педагога с ножом — учительница получила несколько ранений. Женщина оказалась классной руководительницей преступника. К месту ЧП экстренно вылетел вертолёт санавиации из краевой столицы. Глава региона Дмитрий Махонин подтвердил задержание подозреваемого. Оказалось, что ученик уже состоял на учёте в полиции.
