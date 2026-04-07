Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заведено уголовное дело по факту нападения на педагога в Добрянке

В Пермском крае заведено дело по факту ЧП в пятой школе, где старшеклассник утром 7 апреля ранил ножом завуча.

«Расследуется уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся данной школы», — передает СК Прикамья.

По информации следствия, у входа в учебное заведение он нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Женщина 1970 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии. Нападавший доставлен в следственный отдел. На месте работают криминалисты.

Прокуратура города также начала проверку по факту нападения на педагога. Надзорный орган даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.