Скончалась завуч школы, которую ранил ножом ученик в Пермском крае

Утром 7 апреля Махонин сообщил, что подросток ранил ножом завуча у входа в школу в пермской Добрянке. Позже стало известно, что подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался учиться на второй год. После ЧП учебный процесс в школе решили не приостанавливать — первая и вторая смены будут учиться по обычному графику.