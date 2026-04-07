Скончалась завуч школы, которую ранил ножом ученик в Пермском крае

Завуч школы № 5 города Добрянки в Пермском крае Олеся Багута скончалась после нападения ученика. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

— К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам, — написал глава Пермского края в своем Telegram-канале.

В 2018-м году Багута побеждала в районом конкурсе «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».

Утром 7 апреля Махонин сообщил, что подросток ранил ножом завуча у входа в школу в пермской Добрянке. Позже стало известно, что подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался учиться на второй год. После ЧП учебный процесс в школе решили не приостанавливать — первая и вторая смены будут учиться по обычному графику.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, региональная прокуратура проводит проверку.