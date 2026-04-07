В Севастополе горел частный дом: погибла женщина

В ночь на вторник, 7 апреля, в Севастополе горел частный дом, в результате чего погибла женщина 1940 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.
Трагедия произошла в 23.37. На улице Ярославской загорелся дом. На место прибыли пожарные. В доме они обнаружили женщину 1940 года рождения. Спасатели вынесли пострадавшую и передали медикам.
«Однако реанимационные действия не дали результата, была констатирована смерть», — рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что огонь охватил мебель и вещи. Пожар локализовали менее чем за 20 минут. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники.
«Причины и обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.