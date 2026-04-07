В Добрянке скончалась педагог, которую сегодня утром ранил ученик в школе

В добрянской больнице скончалась завуч, которую сегодня утром на входе в школу несколько раз ударил ножом девятиклассник.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Олесю Петровну Багута спасти не удалось», — сообщил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.
Напомним: 17-летний подросток, ученик девятого класса, ранее уже имел проблемы с законом и состоял на учете. Сейчас он задержан полицией. На месте работают правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.