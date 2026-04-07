Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Добрянке скончалась педагог, которую сегодня утром ранил ученик в школе

В добрянской больнице скончалась завуч, которую сегодня утром на входе в школу несколько раз ударил ножом девятиклассник.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Олесю Петровну Багута спасти не удалось», — сообщил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.

Напомним: 17-летний подросток, ученик девятого класса, ранее уже имел проблемы с законом и состоял на учете. Сейчас он задержан полицией. На месте работают правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.