Больше 30 млн рублей за «решение вопросов» выманили аферисты у крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на «безопасные счета» и «избегая уголовной ответственности». Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками — за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 30 марта по 5 апреля 2026 года в Крыму 49 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 30 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Злоумышленники продолжают использовать различные схемы обмана, действуя через телефонные звонки, интернет‑сайты, социальные сети, мессенджеры и вредоносные ссылки.

В Евпатории 24‑летняя девушка лишилась более 630 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что ей поступило СМС с кодом, а спустя несколько минут — звонок о доставке посылки. Евпаторийка сбросила вызов, однако на следующий день ей сообщили, что в посылке находится «ценный товар», который будет утилизирован, если она его не заберет.

«Поверив словам злоумышленников, девушка назвала код из СМС. Позже ей позвонили лица, представившиеся сотрудниками силовых структур, и сообщили, что она якобы причастна к финансированию террористических организаций. Чтобы избежать “уголовной ответственности”, ее убедили срочно “задекларировать” денежные средства», — рассказали оперативники.

«Мошенники не делают различий, кого обманывать — взрослого или ребенка, и используют любую возможность для наживы», — подчеркнули в МВД.

Ранее главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Крыма, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Строевский сообщил, что психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия.

