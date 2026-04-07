Школа в Добрянке работает в штатном режиме после нападения на учительницу

Школа в Добрянке, у стен которого произошло нападение на учительницу русского языка и литературы, продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Антонов.

«Выехал на место, где работают оперативные службы. Учебный процесс решили не приостанавливать: 1 и 2 смена будут учиться по обычному графику», — сообщил Антонов.

Останавливать учебный процесс из-за происшествия не стали. Сейчас ученикам ничего не угрожает. Завуч, пострадавшая в результате нападения, находится в тяжёлом состоянии.

Нападение на педагога произошло в утренние часы 7 апреля. 17-летний учащийся нанёс пострадавшей несколько ударов ножом. Для оказания медицинской помощи из Перми был направлен санитарный рейс с врачебной бригадой. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что подозреваемый задержан.

