Школа в Добрянке работает в штатном режиме после нападения на учительницу

«Выехал на место, где работают оперативные службы. Учебный процесс решили не приостанавливать: 1 и 2 смена будут учиться по обычному графику», — сообщил Антонов.
Останавливать учебный процесс из-за происшествия не стали. Сейчас ученикам ничего не угрожает. Завуч, пострадавшая в результате нападения, находится в тяжёлом состоянии.
Нападение на педагога произошло в утренние часы 7 апреля. 17-летний учащийся нанёс пострадавшей несколько ударов ножом. Для оказания медицинской помощи из Перми был направлен санитарный рейс с врачебной бригадой. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что подозреваемый задержан.
