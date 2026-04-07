Пострадавшая при нападении школьника учительница из Добрянки умерла в больнице

Ранее сообщалось, что ученик напал на педагога у входа в школу. Пострадавшую госпитализировали. К месту ЧП экстренно вылетел вертолёт санавиации из краевой столицы. Глава региона Дмитрий Махонин подтвердил задержание подозреваемого. Оказалось, что ученик уже состоял на учёте в полиции.