Авдеев: Один ребенок смог спастись при атаке БПЛА на дом во Владимирской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом во Владимирской области пятилетней девочке удалось спастись. Ее госпитализировали с ожогами. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

— Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности, — написал глава области в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее он сообщил, что в результате удара украинского дрона по жилому дому в Александровском районе погибли двое взрослых и их семилетний сын.

29 марта житель города Грайвороне Белгородской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Также вследствие одного из ударов загорелся автомобиль, который местные жители попытались потушить, но им помешала новая атака.

По информации Министерства обороны России, в ночь с 6 на 7 апреля российские силы ПВО ликвидировали 45 украинских беспилотников в небе над Ленинградской, Воронежской и Белгородской областями, а также другими регионами страны.

