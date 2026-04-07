Мошенница, действующая от лица Пенсионного фонда, разыскивается полицией Нижегородской области

Аферистка обманула 84-летнюю жительницу Балахны, представившись сотрудницей Пенсионного фонда России. Она рассказала потерпевшей о том, что в стране проводится «денежная реформа» и деньги нужно поменять на новые банкноты. Вместо официальных купюр пенсионерка получила «билеты банка приколов», потеряв при этом накопления в сумме 120 тысяч рублей.