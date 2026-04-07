Губернатор Махонин: учитель, на которую напал школьник в Пермском крае, умерла

Напомним, утром 7 апреля в Пермском крае ученик напал на своего классного руководителя. Об этом сообщили в краевом главке МВД. Речь идет о девятикласснике одной из школ Добрянки. Он нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшую госпитализировали.