Губернатор Махонин: учитель, на которую напал школьник в Пермском крае, умерла

Учитель, на которую напал ученик в Пермском крае, умерла. Об этом в канале Max сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал глава региона.
Напомним, утром 7 апреля в Пермском крае ученик напал на своего классного руководителя. Об этом сообщили в краевом главке МВД. Речь идет о девятикласснике одной из школ Добрянки. Он нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшую госпитализировали.
Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения 17-летнего подростка на учителя в городе Добрянке Пермского края. Тогда речь шла о покушении на убийство.