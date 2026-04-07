США заявили об уничтожении более 13 тысяч целей в Иране

По данным CENTCOM, армия США задействует истребители, в том числе F-35 и F-15, а также стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что в понедельник вооруженные силы США нанесут самое большое количество ударов по Ирану за все время боевых действий. Он предупреждал, что во вторник ударов может быть еще больше, сообщает Reuters.