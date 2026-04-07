«Сделаю это по-своему»: Женщина решила выселить соседку, распилив её тело на куски

Жертва, Маргарет Мамер, была объявлена пропавшей 1 июня того же года. Близкие сразу заподозрили её соседку. Ещё одна жительница квартиры рассказывала, что Гонсалес в последние недели конфликтовала с Мамер и хотела избавиться от неё. На предложение решить вопрос законно она ответила: «Нет, спасибо. Я сделаю это по-своему».
После исчезновения женщины Гонсалес уверяла соседку, что та уехала, хотя обстоятельства были не совсем обычными. Уже 2 июня полиция пришла с проверкой. Хозяйка квартиры настаивала, что Мамер просто съехала, однако правоохранители решили провести обыск.
В кладовой были обнаружены расчленённые останки — это была Маргарет Мамер.
Во время допросов соседка сообщила, что за несколько недель до этого слышала звуки пиления в ванной, а также чувствовала резкий запах уксуса и отбеливателя. Позже она заметила ножовку под раковиной.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.