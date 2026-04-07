«Сделаю это по-своему»: Женщина решила выселить соседку, распилив её тело на куски

Суд присяжных в Сан-Франциско признал 55-летнюю Лизу Гонсалес виновной в убийстве соседки, совершённом в 2018 году. Об этом сообщает KGO-TV.

Источник: Life.ru

Жертва, Маргарет Мамер, была объявлена пропавшей 1 июня того же года. Близкие сразу заподозрили её соседку. Ещё одна жительница квартиры рассказывала, что Гонсалес в последние недели конфликтовала с Мамер и хотела избавиться от неё. На предложение решить вопрос законно она ответила: «Нет, спасибо. Я сделаю это по-своему».

После исчезновения женщины Гонсалес уверяла соседку, что та уехала, хотя обстоятельства были не совсем обычными. Уже 2 июня полиция пришла с проверкой. Хозяйка квартиры настаивала, что Мамер просто съехала, однако правоохранители решили провести обыск.

В кладовой были обнаружены расчленённые останки — это была Маргарет Мамер.

Во время допросов соседка сообщила, что за несколько недель до этого слышала звуки пиления в ванной, а также чувствовала резкий запах уксуса и отбеливателя. Позже она заметила ножовку под раковиной.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге нашли тело 17-летнего парня, которого убил на почве ревности его сверстник. Юноша по частям разрезал труп погибшего, чтобы попытаться скрыть следы преступления.

