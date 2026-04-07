Сим-бокс в квартире: в Москве пара задержана за помощь телефонным аферистам

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УФСБ по Москве и Московской области задержали в столице двух человек, подозреваемых в организации нелегального узла связи для телефонных мошенников, сообщает МВД.
По данным следствия, 35-летний житель Рязанской области и 43-летняя москвичка откликнулись в мессенджере на предложение о высокооплачиваемой работе. Через службу доставки они получили оборудование для пропуска трафика от неустановленных кураторов.
Технику разместили в арендованной квартире на Дубравной улице. Подозреваемые подключили устройство к сети и обеспечивали его круглосуточную работу. Через этот узел дистанционные аферисты звонили гражданам России и похищали деньги.
В ходе обыска из квартиры изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и мобильные телефоны.
Следователь УВД по СЗАО возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Мужчину арестовали, женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников и организаторов схемы.
