В Башкирии школа заплатит за травмирование девочки на уроке физкультуры

В Мишкинском районе прокуратура в судебном порядке взыскала со школы компенсацию морального вреда за травмирование ребенка.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в октябре прошлого года девочка на занятии по физической культуре в помещении спортзала школы сдавала норматив по бегу и упала. Школьница получила травмы и была госпитализирована. Ее здоровью был причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить в пользу несовершеннолетней 250 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, прокуратура внесла в адрес директора школы представление о недопущении подобного впредь.