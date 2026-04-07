Умерла учительница. Что известно о нападении школьника в Пермском крае

Подросток ударил учительницу ножом в городе Добрянке Пермского края. Педагога госпитализировали, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • ЧП произошло в 08:00 (06:00 мск) на улице у входа в школу № 5.
  • Жертвой стала учительница русского языка и литературы, которая также была классным руководителем нападавшего.
  • Педагога госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.
  • Нападавшему 17 лет, он учится в 9 классе. Сообщается, что он несколько раз оставался на второй год.
  • Подросток и учительница находились в затяжном конфликте.
  • Сейчас он находится в отделе полиции.
  • Злоумышленник ранее состоял на учете, рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
  • Изначально было возбуждено дело о о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Позднее оно было переквалифицировано на дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
  • Также завели дело о халатности.
  • На месте происшествия работают правоохранительные органы.
  • Прокуратура организовала проверку по факту происшествия, контролирует ход расследования.
  • Первая смена в школе № 5 будет учиться до конца четвертого урока, вторую перевели на дистант.
  • В образовательных организациях Прикамья усилили меры безопасности.
  • В регионе начала работу межведомственная комиссия, которая проведет комплексный анализ причин происшествия.
  • Погибшая была победителем конкурса «Учитель года».
  • Власти Добрянского городского округа окажут необходимую помощь семье учительницы.