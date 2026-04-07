Рухнувшая во время потопа многоэтажка в Махачкале была построена с нарушениями

Обрушение многоэтажного жилого дома в Махачкале произошло из-за нарушений строительных норм, усугублённых подтоплением территории. Об этом сообщили в Минстрое Дагестана.

«В результате работы эксперты сформировали перечень факторов, которые в совокупности привели к данной чрезвычайной ситуации. Основная причина обрушения — несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории в ввиду непроходимости водопропускного канала», — сказано в сообщении.

Дом рухнул в Махачкале из-за потопа. Видео © Telegram / МАХАЧКАЛА 24.

Как уточняется, проблемы с водоотведением возникли из-за перекрытого участка канала в районе Цумадинского рынка, что привело к снижению его пропускной способности и накоплению воды во время сильных осадков.

По итогам проверки специалисты подготовили комплекс мер: как срочных, так и долгосрочных — для устранения последствий и предотвращения подобных происшествий в будущем. Также принято решение установить технический контроль за состоянием четырёх многоквартирных домов, которые находятся в зоне потенциального риска.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома на улице Газопроводной. По предварительным данным, к этому могло привести подтопление: из-за скопления воды конструкция начала проседать, что в итоге и вызвало разрушение здания. В целях безопасности жителей соседних домов оперативно эвакуировали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.