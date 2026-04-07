Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшую при атаке во Владимирской области девочку выписали из больницы

Девочка получила ожоги при атаке БПЛА во Владимирской области.

Источник: Комсомольская правда

Пятилетнюю девочку, выжившую при атаке беспилотника в Александровском районе Владимирской области, выписали из больницы. Об этом во вторник сообщил губернатор Александр Авдеев в мессенджере Max.

«Выжившая девочка находится у родственников. Погибший мальчик 2014 года рождения», — написал Авдеев.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному двухквартирному дому. В результате погибли родители и их семилетний сын. Девочка получила ожоги, ей была оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь 7 апреля уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами РФ. БПЛА были ликвидированы над Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской, Пензенской областях, а также Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше