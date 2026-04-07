Пострадавшую при атаке во Владимирской области девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, выжившую при атаке беспилотника в Александровском районе Владимирской области, выписали из больницы. Об этом во вторник сообщил губернатор Александр Авдеев в мессенджере Max.
«Выжившая девочка находится у родственников. Погибший мальчик 2014 года рождения», — написал Авдеев.
В ночь на 7 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному двухквартирному дому. В результате погибли родители и их семилетний сын. Девочка получила ожоги, ей была оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь 7 апреля уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами РФ. БПЛА были ликвидированы над Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской, Пензенской областях, а также Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.