Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махонин сообщил о смерти учительницы, на которую в Добрянке с ножом напал 17-летний школьник

ДОБРЯНКА, 7 апреля, ФедералПресс. Педагог Олеся Багута, на которую у входа в школу напал с ножом ее 17-летний ученик, скончалась от полученных ран в добрянской больнице. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал прикамский губернатор в своем канале в соцсетях.

Напомним, ЧП на крыльце добрянской школы № 5 произошло утром во вторник, 7 апреля. Подросток напал с ножом на свою 55-летнюю классную руководительницу Олесю Багута, которая также работала завучем в этой школе.

По данным властей, девятиклассник несколько раз оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Сейчас следователи выясняют мотивы его поступка.

Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.