Махонин сообщил о смерти учительницы, на которую в Добрянке с ножом напал 17-летний школьник

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал прикамский губернатор в своем канале в соцсетях.
Напомним, ЧП на крыльце добрянской школы № 5 произошло утром во вторник, 7 апреля. Подросток напал с ножом на свою 55-летнюю классную руководительницу Олесю Багута, которая также работала завучем в этой школе.
По данным властей, девятиклассник несколько раз оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Сейчас следователи выясняют мотивы его поступка.
