Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину в районе поселка Семрино

Ранее на Piter.TV: с начала года вертолеты санавиации в Ленобласти спасли почти 70 пациентов. В частности, воздушные бригады эвакуировали двух беременных женщин и шестерых детей. Организацией вылетов в регионе занимается Территориальный центр медицины катастроф.