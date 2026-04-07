Уволен красноярский министр тарифной политики, уличённый во взяточничестве

Александр Ананьев освобождён от должности министра тарифной политики Красноярского края, соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, уличённого в коррупции чиновника уволили вчера, 6 апреля.

Источник: Life.ru

«Осуществлять полномочия по руководству ведомством с 7 апреля 2026 года поручено заместителю министра тарифной политики края Роману Дубровскому», — говорится в сообщении.

Напомним, Александра Ананьева задержали утром 6 апреля. Высокопоставленного чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, летом 2022 года, занимая пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, он за десять миллионов рублей пообещал компании добиться её включения в перечень территориальных сетевых организаций.

