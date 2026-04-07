В Назарове студентов техникума эвакуировали из-за подтопления

Утром 7 апреля в городе Назарово талые воды подтопили здание общежития аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева, жилой дом и три приусадебных участка. Как пишут «Горновости» со ссылкой на МЧС Красноярского края, руководство учебного заведения, оценив обстановку, решило эвакуировать 103 студентов.
Молодых людей разместили в трех пунктах временного размещения — на базе детского сада и гостиниц.
Спасатели сообщают, что сейчас ситуация с паводком стабилизировалась, учащиеся возвращаются в общежитие.
Кроме того, в Красноярске из-за талых вод пострадал один дачный дом и восемь приусадебных участков в СНТ «Черемушки-1».