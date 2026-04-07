В Москве задержали организаторов узла связи телефонных мошенников

«На северо-западе столицы полиция и ФСБ изъяли оборудование, которое использовалось мошенниками для обзвона. В квартире на Дубравной улице работал сим-бокс с десятками сим-карт. Задержаны мужчина 35 лет и женщина 43 лет», — рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, подозреваемые подключились к схеме через предложение о «высокооплачиваемой работе» в мессенджере и, вероятно, не осознавали, что участвуют в противоправной деятельности. Их задачей было поддерживать стабильную связь для звонков.
Полицейскими изъято более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны, использовавшиеся аферистами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее в Москве десятки пожилых граждан пострадали от мошенников, использовавших схему с якобы перерасчётом пенсий. Злоумышленники убеждали людей, что могут вернуть «недополученные» средства и повысить размер выплат.
