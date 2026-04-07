Почти 30 сотрудников Красноярского театра госпитализировали с отравлением в Москве

Показ спектакля Красноярского музыкального театра «Бой с тенью», который должен был состояться 6 апреля в московском Театре Моссовета в ходе премии «Золотая маска», отменили из-за отравления 28 сотрудников театра.

В пресс-службе премии сообщили, что зрителям вернули средства за приобретенные билеты.

— 28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось. Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена. Специалисты выясняют причину, — цитирует заявление «Золотой маски» ТАСС.

В начале февраля произошло массовое отравление в столичном пансионате. 5 февраля после выявления случая заболевания кишечной инфекцией в частном заведении в поселке Красная Пахра в ТиНАО началось эпидемиологическое расследование. Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в пансионате отравились 10 пожилых постояльцев — их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.