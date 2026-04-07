Белорус украл крупную сумму денег у своего начальника и помогал их искать. Подробности сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД Могилева обратился 40-летний начальник участка одной из организаций города. Он сообщил о пропаже около 3000 рублей из шкафа в служебной раздевалке.
К краже, как установили сотрудники милиции, оказался причастен 24-летний подчиненный заявителя. Позднее, когда о пропаже денег стало известно, мужчина попытался скрыть свою причастность, принимал участие в поисках.
В отношении могилевчанина заведено уголовное дело по факту кражи.