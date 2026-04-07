Более 2 кг наркотиков изъяли у петербуржца в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 38-летнего жителя Санкт-Петербурга с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В багажнике автомобиля задержанного оперативники обнаружили пакет с 12 свертками. Экспертиза подтвердила, что в упаковках находился мефедрон общим весом более 2 кг. Мужчина признался, что прибыл в регион специально для организации оптового сбыта запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. На время расследования фигурант заключен под стражу. Полиция напоминает, что сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефонам 02 или 102.
