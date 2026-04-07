Родным и близким погибшей в Добрянке учительнице окажут помощь

Глава города Добрянки Дмитрий Антонов заявил о том, что семье погибшей Олеси Багуты, завуча местной школы № 5, окажут всю необходимую поддержку. Он сообщил об этом на своей страничке в соцсетях.
Также стало известно, что сегодня занятия первой смены в школе № 5 сокращены, а вторая смена переведена на дистанционное обучение.
В Добрянку из Перми выехали специалисты регионального минобра и психолог.
Напомним, утром 7 апреля подросток ударил ножом на территории школы педагога, от полученных ранений она вскоре скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.