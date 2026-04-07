Десятки артистов Красноярского театра госпитализированы с отравлением в Москве

В Москве с признаками отравления госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, из-за чего отменили показ спектакля на фестивале «Золотая Маска». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Источник: Life.ru

«28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось», — сказано в публикации.

За всеми пострадавшими наблюдают врачи. Точная причина отравления выясняется. Изначально сообщалось о меньшем числе пострадавших, однако к ночи количество госпитализированных выросло.

Показ постановки «Бой с тенью», который должен был пройти в Театре имени Моссовета, отменён. Зрителям автоматически вернули средства за приобретённые билеты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.