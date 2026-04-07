Десятки артистов Красноярского театра госпитализированы с отравлением в Москве

«28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось», — сказано в публикации.
За всеми пострадавшими наблюдают врачи. Точная причина отравления выясняется. Изначально сообщалось о меньшем числе пострадавших, однако к ночи количество госпитализированных выросло.
Показ постановки «Бой с тенью», который должен был пройти в Театре имени Моссовета, отменён. Зрителям автоматически вернули средства за приобретённые билеты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.