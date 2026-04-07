В Пермском крае усилили безопасность в школах после убийства учительницы

«Во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности», — сказано в публикации.
Власти города приняли решение сократить уроки в первой смене и отменить занятия для второй смены в школе № 5. Межведомственная комиссия займётся анализом причин инцидента.
Инцидент с нападением на учителя произошёл утром 7 апреля. 17-летний школьник нанес женщине несколько ножевых ударов. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось — позже она скончалась от полученных травм.
