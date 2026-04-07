Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область в Благовещение

Мирный житель погиб в Грайворонском округе Белгородской области утром 7 апреля. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.

«Сегодня большой праздник православный — Благовещение. Очень хочется, чтобы благая весть была в каждом доме. К сожалению, мы живём в состоянии фактически войны. Опять с утра погиб мирный житель на территории Грайворонского округа», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что надеется на скорейшие изменения на фронте, которые смогут вернуть Белгородскую область к мирному и созидательному труду.

Ранее от атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три сотрудника скорой — в селе Борисовка беспилотник ударил по машине СМП, фельдшеры и водитель с баротравмами в больнице. В Белгороде повреждено остекление коммерческого объекта, в Белгородском округе — окно в квартире, кровля склада и два авто. В Шебекинском округе повреждены машины, кровли, окна и частные дома.

