Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область в Благовещение

Ранее от атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три сотрудника скорой — в селе Борисовка беспилотник ударил по машине СМП, фельдшеры и водитель с баротравмами в больнице. В Белгороде повреждено остекление коммерческого объекта, в Белгородском округе — окно в квартире, кровля склада и два авто. В Шебекинском округе повреждены машины, кровли, окна и частные дома.