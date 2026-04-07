Автомобиль вылетел на разделительный газон на проспекте Гагарина

На пересечении улицы Ларина и проспекта Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, опубликовав кадры с места аварии, случившейся утром 7 апреля.
На снимках видно, что легковой автомобиль черного цвета вылетел с проезжей части на разделительный газон. В результате удара машина снесла несколько дорожных указателей и буквально повисла задней частью на металлической конструкции. Дорожное покрытие в момент инцидента было мокрым из-за дождя.
