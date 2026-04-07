Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу 2019 года в Жигулевске

После генетической экспертизы данные занесли в федеральную базу, но много лет преступление оставалось нераскрытым. Лишь в 2026 году выяснилось, что генетический материал с места кражи совпадает с данными 30-летнего уроженца Кинель-Черкасского района. Мужчина сейчас находится с тюрьме за такое же преступление. Он уже признался в краже, совершенной в 2019 году, скоро его ждет новый суд.