Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу 2019 года в Жигулевске

В Жигулевске нашли мужчину, который еще в 2019 году ограбил частный дом. Семь лет назад в полицию обратилась женщина. Она вернулась домой после долгой командировки и заметила пропажу имущества и бытовой техники.
«На месте происшествия среди прочих вещественных доказательств эксперт-криминалист обнаружил и изъял мундштук, не принадлежащий хозяйке дома», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
После генетической экспертизы данные занесли в федеральную базу, но много лет преступление оставалось нераскрытым. Лишь в 2026 году выяснилось, что генетический материал с места кражи совпадает с данными 30-летнего уроженца Кинель-Черкасского района. Мужчина сейчас находится с тюрьме за такое же преступление. Он уже признался в краже, совершенной в 2019 году, скоро его ждет новый суд.