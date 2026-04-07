В Москве отменили спектакль красноярского театра из-за болезни 28 сотрудников

Спектакль музыкального театра из Красноярска отменили в Театре имени Моссовета. В пресс-службе фестиваля «Золотая маска» упомянули о «технических причинах». В Красноярском музыкальном театре корреспонденту «РГ» заявили: «Не комментируем».

Об отмене спектакля «Бой с тенью», который должен был пройти на московской сцене 6 апреля, сообщила пресс-служба национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Возврат денег за билеты будет произведен автоматически, уточнили в пресс-службе, принося зрителям извинения.

Спектакль должен был состояться в рамках 32 сезона «Золотой маски». Представление отменили из-за массового отравления членов коллектива красноярского театра, передает ТАСС.

По информации агентства, 28 сотрудников театра обратились в московские клиники. Члены труппы находятся под присмотром врачей. Точная причина заболевания пока не установлена. Предварительно речь идет о пищевом отравлении.

В Красноярском музыкальном театре ситуацию не комментируют — таково распоряжение руководства. Однако под анонсирующим постом о спектакле в социальных сетях учреждения появились комментарии с сожалениями о том, что он сорвался. Подписчики желают сотрудникам театра скорейшего выздоровления, и модератор благодарит зрителей за теплые слова.