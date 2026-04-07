В Башкирии бывших приставов отправили в колонию за мошенничество

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в производстве замначальника отдела находились материалы о взыскании с сельхозпредприятия налоговой задолженности. Во время исполнительных действий он вместе с коллегой выехали для поиска имущества должника, где на ферме в селе Зильдярово обнаружили кормораздатчик. Вместо того, чтобы в установленном порядке наложить арест и реализовать указанное имущество, подсудимые решили его продать руководителю другой организации за 100 тысяч рублей. При передаче денег в марте 2025 года замначальника службы судебных приставов был задержан сотрудниками УФСБ по РБ.
Кроме того, в феврале этого года злоумышленники продали арестованное имущество этого же должника (сеялки) местному предпринимателю за 50 тысяч рублей.
Суд назначил экс-заместителю начальника отдела наказание в виде 2-х лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года 6 месяцев. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Второму подсудимому назначено наказание в виде 2-х лет 3 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 3 месяца.