В Башкирии бывших приставов отправили в колонию за мошенничество

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в производстве замначальника отдела находились материалы о взыскании с сельхозпредприятия налоговой задолженности. Во время исполнительных действий он вместе с коллегой выехали для поиска имущества должника, где на ферме в селе Зильдярово обнаружили кормораздатчик. Вместо того, чтобы в установленном порядке наложить арест и реализовать указанное имущество, подсудимые решили его продать руководителю другой организации за 100 тысяч рублей. При передаче денег в марте 2025 года замначальника службы судебных приставов был задержан сотрудниками УФСБ по РБ.