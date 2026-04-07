Вдове убитого аниматора Чубко стало плохо в суде после просьбы подсудимых о прощении

Очередное заседание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко прошло в Краснодарском краевом суде. Показания давала вдова убитого аниматора Дарья Чубко.
К ней обратились двое подсудимых Арам Татосян и Анатолий Двойников с просьбой о прощении. Третьего подсудимого — Демьяна Кеворкьяна — увели из зала за пререкания с судом.
Дарья спросила у подсудимых, предлагал ли ее муж какие-то пути выхода из конфликта, упоминал ли он о семье и жене.
«Он говорил, что у него есть любящая жена и сын маленький», — цитирует «КП-Кубань» слова Татосяна.
После этих слов Дарье Чубко стало плохо, она начала терять сознание. Заседание прервали, а в суд вызвали «скорую помощь».
О подробностях преступления ранее рассказывал «Югополис». Трагедия произошла два года назад — в апреле 2023 года — на трассе Каневская — Березанская. Двое аниматоров (37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко) возвращались ночью домой после выступления. По дороге они пробили колесо в яме. Помощь предложили трое незнакомцев. По версии следствия, это Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников.
Спустя некоторое время автомобиль был найден сожженным, а аниматоры — убитыми. У них пропали деньги и золотые украшения.
Убийство Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко обрело широкий общественный резонанс.
В декабре 2025 года судья обвинял адвоката одного из подсудимых Владимира Пантелеева в умышленном затягивании процесса.