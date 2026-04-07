Подбивший 15 танков ВСУ Герой России попал на камеры перед исчезновением — его ищут 4 день

По словам супруги Алексея, ничего не предвещало беды: пара не ссорилась, а сам пропавший в тот день пребывал в хорошем настроении. Он в целом никогда ничего не скрывал от жены и всегда предупреждал, если где-то задержится. При этом ветеран всегда брал с собой документы, но в тот день почему-то оставил их дома. На фото местной полиции — последний раз, когда 23-летний парень попал в объектив камеры видеонаблюдения. Больше он нигде не «светился».
Родные пытались своими силами найти Алексея. Они ходили по улице и расспрашивали людей, не видели ли они хромого мужчину с протезом, но всё тщетно. Женщина написала заявление в полицию, но вестей пока нет, пишет Аиф.
Следком уже начал проверку. Известно, что последний раз Алексея видели в чёрных кепке, куртке, штанах и кроссовках, с сумкой и пакетом. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону: 8 (38451) 6−66−21 или 102.
Рядовой Алексей Асылханов был удостоен звания Герой России в декабре 2024 года, его наградил лично президент Владимир Путин. За время участия в спецоперации военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин. После ранения боец вернулся на родину и устроился педагогом Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
