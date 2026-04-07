Под Пинском сотрудник сельхозпредприятия совершил 400 краж на велосипеде. Подробности приводит телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
В Пинском районе 58-летний сотрудник сельхозпредприятия украл более десяти тонн зерна. Фигурант вывез на велосипеде с территории предприятия примерно 400 мешков с зерном (овес, кукуруза, пшеница). Украденное, уточнили в милиции, он складировал по месту жительства, планируя использовать при ведении личного подсобного хозяйства.
