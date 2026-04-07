Юные хулиганы испортили памятник с боевой машиной в Городце

Юные вандалы испортили памятник с боевым танком в Городце. По словам главы округа Александра Мудрова, они оставили матерную надпись на машине.
Речь идет о БТР, который стоит у администрации, с российским флагом и буквой «Z» на боку.
«Именно на этой машине детская рука выцарапала всеобъемлющее русское ругательство. В стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свободу. Вероятно, мозг ребенка не соотносит содеянное с чем-то серьезным. Так, шалость. Но тут вопрос к родителям: как можно было воспитать своего ребенка, чтобы у него возникали подобные желания?» — написал Мудров.
Он отметил, что нужно воспитывать детей в соответствии с правильными ценностям и различать, что священно, а что нет.
