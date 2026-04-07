Задержанного за взятку министра уволили из правительства Красноярского края

Министр тарифной политики Красноярского края, задержанный накануне по подозрению в получении крупной взятки, отправлен в отставку.

Источник: Российская газета

«Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Александра Ананьева с должности министра тарифной политики края с 6 апреля», — сообщает пресс-служба краевого кабмина.

С 7 апреля руководить министерством предстоит заместителю Ананьева.

Чиновника задержали в понедельник. Сотрудники СК возбудили по материалам ФСБ уголовное дело. Предъявлено обвинение в получении взятки — нескольких миллионов рублей. Эти деньги заплатила энергетическая компания за включение ее в перечень территориальных сетевых организаций.

Известно, что теперь уже бывшему министру 55 лет. В администрации края он работает с начала 2000-х годов. Предыдущая его должность — министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.