Что известно об убийстве педагога в Добрянке

В Добрянке в школе № 5 работают следственные органы: здесь сегодня утром девятиклассник напал с ножом на завуча, от полученных ран женщина позднее скончалась в больнице.
Трагедия случилась утром на входе в учебное заведение. 17-летний юноша несколько раз ударил ножом педагога. Его задержали.
Пострадавшую срочно госпитализировали в местную больницу, куда вертолетом санавиации прибыли специалисты из краевой столицы. Несколько часов врачи боролись за жизнь тяжелораненой женщины, но, к сожалению, она скончалась.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Олесю Петровну Багуту спасти не удалось», — сообщил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.
Власти окажут помощь семье погибшего педагога.
По данным «РГ», ее мать — Тамара Багута — долгие годы работала в школе № 4, была завучем. Сестра — Татьяна Бойко — также трудится в школе № 3. Сама погибшая была лауреатом конкурса «Учитель года», одним из самых уважаемых педагогов в городе.
«Заведено и расследуется уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся данной школы», — передает СК Прикамья.
Задержанный за нападение подросток, по информации главы муниципального округа Дмитрия Антонова, состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе.
В Добрянку из Перми выехали специалисты регионального минобра и психолог. Уроки у второй смены отменили. Министерство образования объявило об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях региона.