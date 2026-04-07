Стало известно о состоянии женщины, на которую напал стаффорд в Прикамье

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о состоянии 89-летней женщины, на которую напал разъярённый стаффорд.
Администрация Лысьвенского муниципального округа сообщала, что 30 марта в районе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» домашняя собака породы американский стаффордширский терьер набросилась на местную жительницу.
Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии ей ампутировали часть ноги. По данным краевого Минздрава на 7 апреля, она продолжает лечение в условиях стационара.
«Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.
Напомним, по факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».