Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Подросток-питбайкер, который устроил стрельбу на дороге в Краснодаре, установлен и задержан. Проводится проверка, сообщили в полиции Кубани.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 1 апреля 2026 года на улице Красной. Между водителем автомобиля и питбайкером вспыхнул конфликт, как пишут местные паблики — из-за замечаний, которые сделал водитель несовершеннолетнему. Подросток агрессивно отреагировал и открыл стрельбу.

«Юный краснодарец произвел в сторону машины оппонента несколько выстрелов из неустановленного предмета. Нарушителем оказался 15-летний местный житель, у которого было изъято пусковое устройство для подачи сигналов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД отметили, что второй участник инцидента в полицию так и не обратился.

Сейчас правоохранители проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Отмечается, что за передачу транспорта подростку, у которого не было прав, его мать выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее на Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. 15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

