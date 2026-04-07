Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре

Инцидент произошел 1 апреля 2026 года на улице Красной. Между водителем автомобиля и питбайкером вспыхнул конфликт, как пишут местные паблики — из-за замечаний, которые сделал водитель несовершеннолетнему. Подросток агрессивно отреагировал и открыл стрельбу.
«Юный краснодарец произвел в сторону машины оппонента несколько выстрелов из неустановленного предмета. Нарушителем оказался 15-летний местный житель, у которого было изъято пусковое устройство для подачи сигналов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД отметили, что второй участник инцидента в полицию так и не обратился.
Сейчас правоохранители проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
Отмечается, что за передачу транспорта подростку, у которого не было прав, его мать выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее на Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. 15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.