В Румынии задержали двух украинцев за попытку отправить посылки с бомбами

Румынские правоохранители задержали двух граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить самодельные взрывные устройства через международную курьерскую службу.

Источник: Life.ru

Согласно данным следствия, 14 октября 2025 года мужчины 23 и 24 лет незаконно пересекли румынскую границу. Целью визита была передача двух посылок со взрывчаткой. На следующий день они принесли груз в офис транспортной компании.

Экспертиза подтвердила, что внутри находились зажигательные механизмы с возможностью дистанционной активации. Получатель посылок не разглашается. Обе бандероли уничтожены специалистами.

Уголовное дело уже передано в Апелляционный суд Бухареста. Это произошло 2 апреля.

Ранее в Индии задержали украинцев и американца по делу о подготовке боевиков. По версии следствия, группа незаконно въехала в страну и могла участвовать в обучении обращению с оружием и дронами. Также силовики проверяют информацию о возможном импорте беспилотников из Европы.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.