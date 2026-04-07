В Румынии задержали двух украинцев за попытку отправить посылки с бомбами

Согласно данным следствия, 14 октября 2025 года мужчины 23 и 24 лет незаконно пересекли румынскую границу. Целью визита была передача двух посылок со взрывчаткой. На следующий день они принесли груз в офис транспортной компании.
Экспертиза подтвердила, что внутри находились зажигательные механизмы с возможностью дистанционной активации. Получатель посылок не разглашается. Обе бандероли уничтожены специалистами.
Уголовное дело уже передано в Апелляционный суд Бухареста. Это произошло 2 апреля.
Ранее в Индии задержали украинцев и американца по делу о подготовке боевиков. По версии следствия, группа незаконно въехала в страну и могла участвовать в обучении обращению с оружием и дронами. Также силовики проверяют информацию о возможном импорте беспилотников из Европы.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.