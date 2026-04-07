Дело о покушении на учительницу в Пермском крае переквалифицировали на убийство

Уголовное дело о покушении по факту нападения на учительницу в Пермском крае переквалифицировано на дело об убийстве. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете по региону.
«Переквалифицировано на ч. 1 ст. 105 УК РФ», — заявили в СК.
Напомним, утром 7 апреля в Пермском крае ученик напал на своего классного руководителя. Речь идет о девятикласснике одной из школ Добрянки. Он нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшую госпитализировали. Позднее стало известно, что учитель умерла. На данный момент подозреваемого допрашивают.
Поначалу следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения 17-летнего подростка на учителя в городе Добрянке Пермского края.