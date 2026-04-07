RT: Напавший с ножом на учительницу в Пермском крае сдался сам

Девятиклассник, который напал с ножом на учительницу у школы в пермской Добрянке, сначала сбежал, однако затем вернулся на место ЧП и сдался. Об этом пишет RT со ссылкой на учеников.

Сверстники подростка рассказали, что тот нанес удары учительнице в живот и шею.

ЧП произошло утром 7 апреля возле входа в здание школы. После нападения педагога госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, однако впоследствии она скончалась.

Региональный СК сначала завел дело о покушении на убийство, однако затем переквалифицировал на статью об убийстве.

Власти сообщили, что напавший состоит на учете в полиции и не раз оставался на повторное обучение.

Жертвой подростка стала учительница русского языка и литературы, а также по совместительству классный руководитель подростка Олеся Багута.

Нападавший задержан. В пермских школах усилили меры безопасности на фоне трагедии в Добрянке.