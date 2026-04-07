Объявленная в международный розыск жительница Павлодара задержана в Сочи

Павлодар. 7 апреля. КазТАГ — В Сочи задержана объявленная в международный розыск жительница Павлодара, передает КазТАГ.

Источник: AP 2024

Внимание!

Департамент экономических расследований по Павлодарской области сообщает:

19 ноября 2025 года на территории города Сочи Краснодарского края Российской Федерации была задержана Шахметова Юлия Владимировна, жительница города Павлодар, ранее объявленная в международный розыск.

Шахметова Юлия Владимировна обвиняется по статье 216 УК РК, которая связана с выпиской фиктивных счетов-фактур на сумму более 1,8 миллиарда тенге.

В настоящее время разыскиваемая находится в изоляторе временного содержания ОП УВД города Сочи. Ведутся работы по ее экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности в сотрудничестве с органами прокуратуры.