Объявленная в международный розыск жительница Павлодара задержана в Сочи

Внимание!
Департамент экономических расследований по Павлодарской области сообщает:
19 ноября 2025 года на территории города Сочи Краснодарского края Российской Федерации была задержана Шахметова Юлия Владимировна, жительница города Павлодар, ранее объявленная в международный розыск.
Шахметова Юлия Владимировна обвиняется по статье 216 УК РК, которая связана с выпиской фиктивных счетов-фактур на сумму более 1,8 миллиарда тенге.
В настоящее время разыскиваемая находится в изоляторе временного содержания ОП УВД города Сочи. Ведутся работы по ее экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности в сотрудничестве с органами прокуратуры.