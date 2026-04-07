Появилось видео первых минут после нападения школьника на учительницу в Добрянке

Первые кадры после нападения на учительницу в Пермском крае. Видео © Life.ru.
В этот момент пострадавшая педагог Олеся Б. находилась на крыльце с ножевым ранением — как установлено позже, подросток использовал кухонный нож. Вокруг женщины собрались ученики, которые помогали завучу до прибытия медиков.
К сожалению, спасти учительницу не удалось. Несмотря на то, что врачи несколько часов боролись за её жизнь, женщина скончалась в больнице. Стабилизировать её состояние не получилось.
Напомним, нападение произошло утром 7 апреля. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура проводит проверку.
