Появилось видео первых минут после нападения школьника на учительницу в Добрянке

Появились кадры, снятые в первые минуты после того, как 17-летний ученик напал с ножом на преподавательницу русского языка и литературы в школе № 5 Пермского края. На видео Life.ru видно, как к крыльцу учебного заведения подъезжает машина реанимации, из которой выбегают врачи.

Источник: Life.ru

Первые кадры после нападения на учительницу в Пермском крае.

В этот момент пострадавшая педагог Олеся Б. находилась на крыльце с ножевым ранением — как установлено позже, подросток использовал кухонный нож. Вокруг женщины собрались ученики, которые помогали завучу до прибытия медиков.

К сожалению, спасти учительницу не удалось. Несмотря на то, что врачи несколько часов боролись за её жизнь, женщина скончалась в больнице. Стабилизировать её состояние не получилось.

Напомним, нападение произошло утром 7 апреля. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура проводит проверку.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.