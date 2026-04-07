Учеников школы в Добрянке переводят на удалёнку из-за убийства учительницы

«Первая смена школы продолжает учиться до четвёртого урока. Вторая смена уйдёт на дистанционное обучение», — написал чиновник в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, утром 7 апреля 17-летний школьник с ножом напал на учительницу у входа в учебное заведение. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на старания врачей, она скончалась. После инцидента в Прикамье усилили меры безопасности на улицах.
