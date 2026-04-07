Учеников школы в Добрянке переводят на удалёнку из-за убийства учительницы

Учеников школы в пермской Добрянке, где утром было совершено нападение на учителя русского языка и литературы, переведут на дистанционное обучение. Об этом рассказал глава муниципального округа Дмитрий Антонов. По его словам, ситуация находится на контроле.

«Первая смена школы продолжает учиться до четвёртого урока. Вторая смена уйдёт на дистанционное обучение», — написал чиновник в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, утром 7 апреля 17-летний школьник с ножом напал на учительницу у входа в учебное заведение. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на старания врачей, она скончалась. После инцидента в Прикамье усилили меры безопасности на улицах.

