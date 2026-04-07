Уголовное дело завели на браконьеров за вылов рыбы под Волгоградом

В Иловлинском районе Волгоградской области полиция задержала браконьеров. Стражи порядка поймали с поличным двух местных жителей, 42 и 36 лет, когда они добывали водные биоресурсы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.
Как выяснили следователи, приятели договорились и отправились на левый берег Дона примерно в трех километрах выше по течению от хутора Стародонской. У них не было никаких документов на вылов, но они использовали надувную лодку с мотором и запрещенную для рыбалки плавную рыболовную сеть.
Полицейские обнаружили у браконьеров 29 экземпляров рыбы. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 21 тысячу рублей. Также изъяли и запрещенное орудие лова. По данному факту дознаватель возбудил уголовное дело. Подозреваемым выбрали меру пресечения — подписку о невыезде.